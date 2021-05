Podcast: O grande teste de significados

Depois do batismo, Jesus foi levado em espírito ao deserto

No podcast de meditação bíblica deste domingo (2), vamos acompanhar os acontecimentos do capítulo 4 de Mateus, logo após o batismo de Jesus nas águas por João Batista. O 2º Adão, como Cristo foi chamado por Paulo anos depois, foi levado ao deserto onde foi tentado por Satanás assim como o 1º Adão, que caiu ao ser vencido pela vontade de comer o fruto que representa todos os desejos de ordem biológica, toda a tendência humana. Jesus passaria pela mesma prova. Acompanhe acima a análise desse capítulo que mostra a batalha cheia de significados entre Jesus e Satanás. A voz é do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.