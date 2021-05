Podcast: O maior evento de todos

Chegamos hoje ao último e incrível capítulo de Mateus

No podcast de meditação bíblica desta quarta-feira (26), chegamos ao último capítulo do primeiro evangelho, o Livro de Mateus. Esta passagem narra as horas em que Jesus passou no túmulo e o evento mais extraordinário de todas as religiões: a ressureição. Há evidências no testemunho bíblico e histórico sobre este acontecimento. Nem mesmo a morte poderia detê-lo. E Cristo ainda escolheu as mulheres para anunciar a boa nova, e ordenou aos apóstolos que continuassem a missão de levar Sua palavra a toda a criatura. Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Ouça acima a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.