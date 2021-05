Chegamos neste domingo (23) ao capítulo 25 de Mateus

O fim de todas as coisas é preocupação para cristão e não cristãos. No capítulo 25 de Mateus, Jesus conta duas parábolas que ajudam a entender que sem o espírito de Deus de nada vale o conhecimento da Palavra. Também há uma lição sobre o uso de nossos talentos pelo bem e devoção a Deus. No tempo do fim, o que importa é o quanto nós amamos. Ouça acima do podcast de meditação bíblica deste domingo (23), com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.