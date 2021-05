Podcast: O que é viver na verdadeira humildade?

Neste domingo teremos uma bela lição sobre o modo de vida que Jesus nos ensinou

​No podcast de meditação bíblica deste domingo (16), chegamos ao capítulo 18 de Mateus, onde Jesus deixa claro que sem uma conversão total não entraremos no Reino dos Céus, por isso devemos ser como crianças. Mas Ele não estava se referindo à ingenuidade ou falta de maturidade. Cristo já tinha dito no Sermão da Montanha que precisamos ser humildes. Humildade não é viver na pobreza, mas viver com sabedoria e saber perdoar. Ouça acima a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.