Podcast: O que pensa Deus a nosso respeito?

Chegamos hoje ao capítulo 11 de Mateus

Muitas igrejas não são bons ambientes, infelizmente, porque pregam acima de tudo o apego aos bens materiais e agem com base na ganância. No podcast de meditação bíblica deste domingo (9), Dia das Mães, chegamos ao capítulo 11 de Mateus. João Batista não queria também ser enganado. Ele estava preso, mas pediu para verificar se Jesus era mesmo o Messias. Façamos a nossa própria verificação. Assim, nossa família terá paz e não seremos enganados. Acompanha acima a leitura e análise de mais um capítulo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.