A leitura da Bíblia chega nesta terça-feira (11) a uma das passagens mais famosas do Novo Testamento

Jesus usou várias parábolas para ilustrar ensinamentos ao povo. No podcast de meditação bíblica desta terça-feira (11), vamos ouvir análise da parábola do joio e do trigo. Nem tudo que reluz é ouro, e Deus sabe disso. O trigo vai para casa, e o joio para o fogo. Acompanhe acima a leitura e estudo deste capítulo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.