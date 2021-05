Podcast: Porque os últimos serão os primeiros

Chegamos hoje ao capítulo 20 de Mateus, e uma das parábolas mais famosas de Jesus

O capítulo 20 de Mateus traz uma das mais admiradas parábolas de Jesus, e uma das frases mais repetidas até os dias de hoje: “os últimos serão os primeiros”. No podcast de meditação bíblica desta terça-feira (18), vamos entender que para Deus a salvação está à disposição de todos, e o mais importante é o nosso resgate, sejamos pobres ou ricos. Mas temos uma ideia distorcida do plano da salvação, acreditando que a nossa maior premiação será entregue aqui, nesta terra. Não será. Acompanhe a análise acima com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.