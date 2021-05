Polícia afirma que mulher atraía vítimas para assaltos

As vítimas eram roubadas depois de serem atraídas por anúncios na internet.

Por OLHO DE BOTO

“Essa mulher é uma armadilha com a aparência de inocência e segurança”, define o delegado Vinicius Nunes, da 4ª Delegacia do bairro Congós, sobre um crime que era articulado por uma mulher de 25 anos, presa ao ser surpreendida quando tentava aplicar mais um golpe.

O esquema criminoso foi desmantelado pela Polícia Civil do Amapá, onde vítimas eram roubadas depois de serem atraídas por anúncios de produtos oferecidos em grupos de compra e vendas pela internet.

Segundo a polícia, após as negociações feitas via aplicativo de trocas de mensagens, a golpista marcava encontro para a entrega do objeto, ao chegar ao endereço combinado as vítimas eram assaltadas, geralmente por dois homens armados.

O grupo já havia roubado um celular da mesma vítima anteriormente.

Desta vez, ela pediu ajuda da polícia e o encontro com a golpista foi marcado na Rua Samuel Trajano de Souza no bairro Jardim Marco zero, na zona sul de Macapá.

“Estamos realizando várias investigações de estelionato e, neste caso, nos deparamos com uma receptação. Essa vítima, que já foi roubada antes, viu o celular na internet, marcou com o vendedor e fizemos um esquema para que ela fosse presa”, explicou o delegado.

Durante a ação, dois homens conseguiram fugir, já a mulher, que não teve o nome revelado, foi presa por receptação. O celular roubado que ela tinha em mãos foi apreendido.

“Marcamos para ela vender esse celular roubado para a vítima e, ao abordar, identificamos dois homens, certamente armados, que ao verem a golpista ser capturada, fugiram. Nossa equipe ainda perseguiu, mas não conseguimos alcançá-los. Ou seja, havia uma emboscada para essa vítima ser roubada novamente por esses dois criminosos”, detalhou Nunes.

Os dois homens já foram identificados e a Polícia Civil emitirá o pedido de prisão para ambos.

O delegado alerta que é importante alertar a população para não fazer isso por meios próprios, porque situações como essa podem se repetir e criminosos por estar à espera. Em situações como essa a Polícia Militar ou Polícia Civil.