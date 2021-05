Polícia Federal e Militar apreendem crack e cocaína em ilha no rio Vila Nova

Drogas foram avaliadas em R$ 750.000,00. (Ascom/Gaeco)

Uma ilha localizada na foz do rio Vila Nova, no município de Santana, era o esconderijo para o tráfico de drogas na região. Na tarde de sexta-feira (21), em operação coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a Polícia Federal (PF) e Polícia Militar, apreenderam cerca de quinze quilos de drogas no local, entre cocaína e crack – um prejuízo estimado em R$ 750.000,00.

A Força Tática e BOPE, que atuaram na ocorrência, encontram no local, além do material ilícito, uma arma de fogo do tipo revólver, calibre 38. Um casal, que se dizia proprietário da ilha, foi preso quando se preparava para fazer uma entrega em uma “rabeta”. Após a operação, todo o material e os presos foram conduzidos à PF, em Macapá, para os procedimentos legais.