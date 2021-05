Polícia prende 26 pessoas em festa clandestina na enchente

Festa acontecia em bairro inundado de Laranjal do Jari. (Foto: Ascom/PC)

O município de Laranjal do Jari está enfrentando uma das maiores cheias dos últimos anos, com vários bairros inundados, famílias desabrigadas e cerca de 8 mil pessoas atingidas. No entanto, mesmo com todos esses agravantes, nesta terça-feira (25) a Polícia Civil prendeu 26 pessoas que participavam de uma festa clandestina em um bar localizado na área portuária do município, às margens do rio.

“Recebemos denúncias anônimas de que estaria acontecendo a ‘Malvina Fest’, que é o nome que eles dão para a festa na enchente. De imediato, fomos ao local denunciado e constatamos que as pessoas ali presentes estavam descumprindo os decretos estadual e municipal e as medidas sanitárias impostas”, explicou o delegado Rômulo Viégas, da 1ª Delegacia de Polícia de Laranjal do Jari.

Segundo Viégas, ao chegar ao local, a polícia encontrou 26 pessoas, incluindo a dona do bar. Todos foram presas em flagrante e conduzidos à delegacia e responderão por perturbação do sossego e infração de medida sanitária preventiva.