Polícia procura dinheiro levado em roubo frustrado

Segundo a polícia, vítima do estabelecimento roubado diz que assaltante levou R$ 5 mil. Crime ocorreu no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Apesar da prisão do criminoso que, vestido de mototaxista, assaltou uma mercearia e na fuga invadiu uma casa e fez um refém no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá, a polícia ainda não deu o caso por encerrado.

É que o dinheiro que teria sido levado do estabelecimento, cerca de R$ 5 mil, segundo a vítima, desapareceu. A quantia não estava com o homem preso, identificado como Jonathan dos Santos Tavares, de 33 anos.

O caso ocorreu no fim da tarde de quinta-feira (7). Armado com um revólver calibre 38, ele rendeu o caixa de uma mercearia e de lá teria levado R$ 5 mil em espécie. Em seguida, saiu deixando um funcionário e a dona do estabelecimento trancados num banheiro.

Porém, quando se preparava para fugir, um morador retirou a chave do contato da moto do bandido, e ele passou a correr a pé.

O assaltante disfarçado de mototaxista foi perseguido pela população e, por isso, deu um tiro para o alto, para afastar a multidão.

Uma equipe da Polícia Civil, que estava em diligências no bairro, avistou o bandido armado correndo em via pública. Sem saber o que estava acontecendo, os policiais passaram a persegui-lo, foi quando ele invadiu uma casa que estava com o portão aberto.

Quando entrou, tentou render uma mulher, mas ela correu e se trancou num banheiro. O criminoso deu um tiro na direção dela. O disparo pegou na porta do banheiro. Em seguida, o assaltante pegou outro morador como refém.

Na sequência, militares do 2º Batalhão chegaram no apoio e começaram a negociar. Não demorou mais que alguns poucos minutos e o assaltante, que mantinha um idoso sob a mira da arma, se entregou. Veja o momento da rendição:

De acordo com o tenente Andrei, do 2º Batalhão, foi a dona do estabelecimento que informou à polícia que o assaltante teria levado R$ 5 mil. Mas, no momento da prisão o dinheiro não foi encontrado. Para a polícia, algum popular pode ter se aproveitado da situação.

“A população estava no encalço dele. Ele tava em fuga, nervoso, temendo pela sua vida, já tinha dado um disparo pra cima, pode ter jogado ou deixado cair sem querer pelo caminho”, presumiu o oficial.