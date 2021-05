Policial é baleado ao visitar familiares

Crime ocorreu em uma região periférica do Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um policial militar foi baleado quando visitava parentes, na manhã deste sábado (8), em uma região periférica do Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Quando os militares do Batalhão de Força Tática chegaram ao local, na 20ª Avenida, encontraram o policial atingido com pelo menos 3 tiros na região do tórax. Apesar de ferido, ele estava consciente. Ele foi levado ao Hospital de Emergências em ambulância do Corpo de Bombeiros. A vítima foi levada para o centro cirúrgico.

De acordo com informações apuradas no local pelo portal SelesNafes.com, a vítima teria se identificado como cabo Gonçalves, lotado no batalhão do município de Laranjal do Jari. Ele estava à paisana quando foi atacado.

Após o crime, várias equipes das forças de segurança, com apoio do Grupo Tático Aerotransportado (GTA), iniciaram um cerco em área de pontes em busca do atirador.