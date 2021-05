Policial tem casa invadida e luta com bandidos para defender esposa e filha

A arma de fogo usada na ação foi apreendida junto com celulares e chaves de motocicletas. (Foto: Divulgação/2º BPM)

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Na manhã de domingo (30) um policial militar teve a casa invadida e ficou machucado ao defender a família de bandidos no bairro Infraero I, zona norte de Macapá. Na ação, os suspeitos usaram arma de fogo e um dos envolvidos foi preso.

Segundo o 2° Batalhão da Polícia Militar (2º BPM), era por volta de 11h quando a família foi surpreendida dentro de sua residência por dois infratores. Com a arma em punho e bastante violência, eles perguntavam pelo irmão do militar.

Para defender a integridade de sua esposa e filha, o policial entrou em luta corporal com os infratores. Ele se lesionou nas costas e pernas.

A dupla empreendeu fuga para uma área conhecida como “Bueirinho”, localizada entre os bairros São Lázaro e Infraero I.

Em diligências, a equipe do 2° BPM avistou três suspeitos. Com a aproximação, dois empreenderam fuga para área de ponte e um portava arma de fogo.

Foram efetuados dois disparos de arma de fogo em direção aos infratores, entretanto, nenhum deles foi atingido. O terceiro fugiu para dentro de uma residência abandonada e trancou-se dentro de um quarto, mas logo se entregou.

Após buscas no local, foi encontrada a mesma arma de fogo utilizada momentos antes na ação criminosa na casa do PM. Foram encontrados também objetos de procedência duvidosa, entre eles celulares e chaves de motocicletas.

“O que nos surpreendeu é que esse mesmo armamento possivelmente tenha sido utilizado em execuções no último final de semana de guerra entre facções. Isso foi informado ao delegado de Polícia Civil que vai verificar se realmente procede ou não”, disse o tenente João Gomes, do DPRI do 2° BPM.

O infrator, que não teve o nome e a idade divulgados, tem passagem pelo Iapen e juntamente com os objetos apreendidos foi apresentado ao Ciosp do Pacoval para providências legais.