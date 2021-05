Pré-candidato ao governo do Estado, Clécio vai ‘morar’ em Santana

O ex-prefeito de Macapá escolheu Santana para iniciar uma espécie de pré-campanha

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O ex-prefeito de Macapá, Clécio Luis (sem partido), um dos primeiros a manifestar intenção de concorrer ao governo do Estado no ano que vem, escolheu o município de Santana para iniciar uma espécie de pré-campanha. Nesta sexta-feira (7), ele cumpriu uma extensa agenda na cidade e anunciou que vai morar por um mês em Santana.

Em entrevista ao Portal SN no começo da noite, Clécio disse que começou a procurar um imóvel para alugar, o que vai lhe permitir fazer uma imersão na vida de Santana.

“Vou na padaria, na mercearia, quero conhecer todos os bairros e viver o dia a dia da cidade. Quero conhecer as dores e delícias de Santana”, explicou.

Durante todo o dia, Clécio fez visitas. Esteve com o prefeito Bala Rocha (PP), com o ex-candidato a prefeito Rarison Santiago (PL), deu entrevista em uma emissora de rádio e conheceu o projeto social fundado pelo campeão de jiu-jitsu Ronildo Nobre.

“Senti um acolhimento muito grande, reflexo até das decisões que tomamos em Macapá. Sabemos que o que ocorre em Macapá reflete em Santana e vice-versa. Santana tem um potencial portuário gigantesco, e isso será um dos carros-chefes”, adiantou.

Depois de um mês morando em Santana, Clécio adiantou que pretende fazer o mesmo em outros municípios, e os próximos serão Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Oiapoque. Em janeiro de 2019, Clécio falou sobre disputar o governo em entrevista ao cana SNTV.

Clécio deixou a prefeitura de Macapá no dia 1º de janeiro deste ano, após 8 anos comandando a capital, e encerrou o mandato com aprovação na casa dos 70%, segundo pesquisas do Ibope realizadas durante a campanha do ano passado.

Após o rompimento com a Rede Sustentabilidade durante a campanha de 2020, Clécio ainda está sem partido, mas ele deve escolher a nova legenda até julho.