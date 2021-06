Prefeitura de Macapá oferta 891 vagas para 9 creches da capital

Processo de inscrição será online e presencial com avaliação de critérios sociais. (Foto: Arquivo/SN)

Compartilhamentos

A Prefeitura Municipal de Macapá lança nesta terça-feira (1) os editais do processo de solicitação de matrícula para as creches da capital, com 891 vagas distribuídas em 9 instituições educacionais.

O primeiro edital oferta 515 vagas e é aberto para todos os moradores de Macapá, com processo de matricula online e presencial diretamente nas creches: Raimunda Santana, Tio Markel dos Santos Leite, Wanderleia da Cruz, Profª. Patrícia Cordeiro Ferreira Chucre, Ecocreche Tio João, Sérgio da Costa Coutinho, Tia Chiquinha e EMEI Ana Cristina Ramos Brito.

Já o segundo edital é para preenchimento de 376 vagas na Creche Eliana Martins Azevedo, localizada no Conjunto Habitacional Macapaba. O processo é exclusivamente de forma presencial e voltado apenas às crianças que moram no habitacional.

A seleção para o preenchimento das vagas disponíveis será feita por meio de avaliação de critérios sociais. O período de solicitação de matrícula será de 9 a 18 de junho. A confirmação de matrícula será realizada no período de 21 a 23 de junho. Quem tiver dúvidas sobre o procedimento deverá enviar mensagem para o número de WhatsApp (96) 99192-9871.