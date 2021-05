Prefeitura inicia vacinação antirrábica de casa em casa em Macapá

Estão aptos a receber a vacina antirrábica cães e gatos acima de três meses de idade e com boa saúde. (Foto/Arquivo)

Devido à pandemia e à restrição de aglomerações, os técnicos do Departamento de Vigilância Ambiental da Prefeitura de Macapá estão indo até as residências para fazer a vacinação de cães e gatos.

Essa é a primeira fase da Campanha de Vacinação Antirrábica de 2021.

“A raiva é uma doença infecciosa que acomete os mamíferos e isso inclui o homem. Ela possui uma taxa de letalidade de quase 100% e, por isso, vamos trabalhar para reforçar a vacinação em Macapá, pois no ano anterior a campanha deixou de ser realizada devido a pandemia”, destaca o diretor do Departamento de Vigilância Ambiental, Bruno Barros.

Nesta fase a aplicação da vacina acontecerá no Polo Hortifrutigranjeiro, Vila da Fazendinha, Vila do Coração, Irmão Platon, Goiabal, Curiaú, Linhas do Ramal do KM 9, Residencial Buriti, KM 14, Curralinho e Loteamento Caranã. As próximas etapas serão divulgadas conforme o andamento da campanha.

A campanha de imunização contra a raiva em cães e gatos seguirá até o final de 2021, alcançando também residências de Macapá. Segundo a prefeitura, uma grande ação de vacinação deverá acontecer no segundo semestre deste ano.

Imunização

Estão aptos a receber a vacina antirrábica cães e gatos acima de três meses de idade e com boa saúde. Já as fêmeas que estão prenhas ou em fase amamentação e os animais que estão doentes ou passam por algum tratamento com utilização de anti-inflamatórios ou antibióticos, não deverão ser imunizados neste momento.

Identificação do vacinador

É possível identificar o vacinador e sua equipe por meio da utilização de uniforme e crachá da Vigilância em Saúde Municipal. Isso evita qualquer tipo de fraude ou que pessoas alheias entrem nas residências.