Prefeitura vai assumir Macapá Hotel e Trapiche Eliezer Levy

Governo e prefeitura iniciaram tratativas para transferência de propriedade e cessão dos pontos turísticos.

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT) e o prefeito de Macapá, Antônio Furlan (Cidadania) se reuniram no fim de semana para iniciar as tratativas de cedência e repasse de propriedade de dois importantes empreendimentos turísticos da capital, o Macapá Hotel e o Trapiche Eliezer Levy.

A proposta é que o município assuma a administração desses espaços em breve. Para o Macapá Hotel, a ideia inicial é que a prefeitura aloque os empreendedores que atualmente ocupam a orla – vendedores de batata frita, comidas típicas, bebidas, doces, entre outros – no espaço, logo após obras de revitalização.

Góes e Furlan debateram o assunto no sábado (1º). Eles também começaram a alinhar parcerias nas áreas de infraestrutura, pavimentação asfáltica de vias da cidade e cessão de servidores.

Na área de infraestrutura, foi discutido a execução de um convênio assinado com a gestão municipal passada no valor R$ 18 milhões para asfaltamento da cidade. Os recursos serão repassados pelo Governo do Estado e a Prefeitura vai executar as obras, que devem começar no segundo semestre. Já o estado trabalha a licitação da revitalização do canal da Mendonça Junior.