Presidente da Petrobras confirma a Davi que Amapá terá exploração de petróleo

Poços começam a ser perfurados no ano que vem

Compartilhamentos

O presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, revelou na quinta-feira (27) que em 2022 várias perfurações serão feitas em trechos da chamada ‘Margem Equatorial’, que compreende o perímetro costeiro entre os estados do Amapá e do Rio Grande do Norte. A informação foi repassada ao senador Davi Alcolumbre (DEM), que passou o dia na sede da empresa, no Rio de Janeiro.

“O planejamento da Petrobras é de que, até o quarto trimestre de 2022, três perfurações sejam feitas. Na foz do Amazonas (Amapá), na costa do Pará e na costa do Maranhão. Isso abre uma janela de investimento fantástica e será um grande vetor de desenvolvimento para o Amapá”, comentou o senador.

O objetivo de Davi é que o Amapá seja um centro de apoio logístico para as operações da companhia brasileira. Ao presidente da Petrobras, ele citou como o Porto de Santana, que pode ser usado no transporte de suprimentos e equipamentos essenciais para a exploração.

“Outras regiões no estado, além do porto de Santana, poderão servir como base de apoio no transporte de cargas diversas, tanto pelo rio quanto pelo oceano”, explicou.

Após uma palestra e visitas aos laboratórios da empresa, Davi disse que o Amapá terá royalties e estímulos para a formação de mão de obra qualificada para o setor.

Ao final da visita, o senador afirmou ao general Silva e Luna que os brasileiros confiam na Petrobras e os amapaenses aguardam com grande expectativa o início das atividades da empresa no estado.

“A gente sabe do potencial que uma atividade como essa vai trazer para o desenvolvimento do Amapá, inclusive e principalmente com a criação de postos de trabalho para o período pós-pandemia”, disse Davi.