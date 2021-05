Presos do Iapen serão vacinados contra covid-19

Serão vacinadas 1.480 pessoas, entre presos e servidores.

Por RODRIGO ÍNDIO

Integrando o grupo prioritário do Plano Nacional de Operacionalização contra a Covid-19, a população carcerária do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) será vacinada esta semana. O anúncio foi feito pela prefeitura de Macapá.

Segundo o diretor do Iapen, Lucivaldo Costa, as doses de AstraZeneca chegaram ao presídio na manhã desta segunda-feira (17). Serão vacinadas 1.480 pessoas, entre presos e servidores.

A previsão era de que a imunização iniciasse nesta segunda-feira, mas como o cronograma está em processo de finalização, a vacinação deve acontecer na terça-feira (18), ou na quarta-feira (19), assegurou Lucivaldo.

A ordem de aplicação em pessoas com privação de liberdade atenderá, prioritariamente, idosos, seguidos por pessoas com comorbidades e, posteriormente, demais apenados, em ordem decrescente de idade. O imunizante será aplicado pelas equipes de saúde que atuam dentro do Iapen.

Vacinação de profissionais da Educação

Nesta segunda-feira (17) teve inicio a vacinação dos profissionais da Educação. A imunização é dividida em quatro etapas, com subdivisão por idade.

A imunização desta segunda-feira é direcionada aos profissionais de 50 a 59 anos que atuam em creches e em escolas da Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A vacina para este grupo estará disponível até às 17h nos drive-thru localizados na Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Policlínica e Rodovia do Curiaú. Quem preferir pode procurar a quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

Para receber o imunizante AstraZeneca, é necessário apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação, o último contracheque e carteira de trabalho.

Pessoas com deficiência permanente e sem BPC

A ação de imunização das pessoas com deficiência permanente e sem cadastro no Benefício de Prestação Continuada (BPC) segue na capital. A vacinação deste público será até às 17h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) São Pedro, Congós e Novo Horizonte.

O imunizante utilizado é a Pfizer/BioNTech e para ter acesso à primeira dose é necessário apresentar um documento oficial com foto, comprovante de residência e um laudo médico que comprove a deficiência permanente.