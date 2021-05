Problema durante manutenção no Pará afeta internet no Amapá

Caixa de emenda por onde passam pares de fibra que foram danificados. Usuários tiveram lentidão do serviço durante a maior parte do dia nesta terça-feira (18)

Por SELES NAFES

Um trabalho de manutenção feito por uma empresa no Estado do Pará pode ter causado o dano que afetou os pares de fibra ótica de todos as operadoras de internet do Amapá, nesta terça-feira (18). O dano causou lentidão dos serviços durante a maior parte do dia e gerou reclamações de usuários nas redes sociais.

Clientes de todas as operadoras fizeram queixas. O serviço começou a ficar lento no fim da manhã e piorou por volta das 15h. No entanto, não chegou a haver interrupção do serviço.

De acordo com o que foi apurado pelo Portal SelesNafes.Com junto a fontes do setor, o problema ocorreu numa caixa de emenda na cidade paraense de Jurupari.

As caixas de emenda são dispositivos que existem a cada 5 km ao longo do Linhão de Tucuruí, e por onde passam os pares de fibra ótica que chegam ao Amapá. A possibilidade mais provável é que, durante a manutenção, a empresa que ainda não foi identificada acabou queimando a fibra.

No fim da tarde, equipes de manutenção do Pará conseguiram fazer a substituição das fibras possivelmente danificadas, normalizando o serviço para todas as operadoras de telecomunicação do Amapá.