Projeto social e federados terão preferência em quadra pública de tênis

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A nova quadra de tênis pública de Macapá, recém-inaugurada na tradicional Praça da Conceição, no Bairro do Trem, zona sul de Macapá, contará com um projeto social para atender crianças e adolescentes e, também, a preferência para atletas filiados na Federação Amapaense de Tênis (FAPT).

A entidade esportiva assinou com a Prefeitura Municipal de Macapá um termo de cessão e irá administrar o novo espaço. Rui Souza, presidente da federação, explicou que durante manhãs e tardes ocorrerá o projeto “Formando cidadãos” com turmas de 25 alunos de 7 a 14 anos.

Além disso, para quem quiser aprender a jogar tênis e está fora desta faixa etária, turmas no projeto “Tênis para todos” serão abertas, também nas manhãs e tardes.

De 18h até meia-noite, o espaço será de uso exclusivo de atletas já federados. Para isso, além da filiação à federação, o atleta precisa estar adimplente com a taxa anual no valor de R$ 300.

A cobrança de taxa para a utilização do espaço motivou leitores do Portal SelesNafes.com a buscar explicações. À reportagem, o presidente da federação explicou.

“A federação arca com professores, com bolas, com raquetes, com lanche para as crianças e além da manutenção do espaço lá que não é barato. Então, o único meio de arrecadar algum dinheiro para fazer manutenção de todos esses projetos é cobrando anuidade. Acho que é justo, né?”, explicou o presidente da FAPT.

Além disso, ele explicou que a quadra foi entregue ‘pelada’, ou seja, a federação terá que colocar bancos, trocar a rede que está lá por uma rede oficial, colocar telas de proteção e banners para melhorar a visibilidade do jogo.

Os projetos ainda não irão iniciar de imediato, pois estão em fase de planejamento e também por conta da pandemia de covid-19. Já os federados, podem começar a utilizar o espaço de imediato, assim como outras pessoas.

“Esse mês todo [maio] é um mês que a federação não vai cobrar de ninguém, qualquer pessoa pode ir lá, com a sua raquete, com a sua bola, e utilizar o espaço. Vai ter um funcionário da federação lá pela parte da manhã e pela parte da tarde e noite fazendo as orientações”, concluiu Rui.

PMM

A Prefeitura Municipal de Macapá (PMM), através da Coordenadoria Municipal de Esportes (Comel), explicou que a quadra é fruto da articulação da própria federação com o senador Davi Alcolumbre (DEM), parlamentar que destinou recursos para a obra e que os associados da federação já pagam uma taxa de anuidade.

Cleudo Trindade, coordenador de esportes do município, contou que o pedido da PMM é para que sejam implantadas escolinhas de tênis e que isto está prevista na cessão assinada e os projetos estão em andamento, para que mais pessoas pratiquem o esporte, até então ainda elitizado em Macapá.