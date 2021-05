Promed completa 10 anos com laboratório premiado e cartão próprio de desconto

Um década depois, a clínica fundada pela médica Aiannia Cavalcante é multipremiada a totalmente identificada com a população do Amapá

Em 2011, uma singela clínica foi inaugurada na Avenida Ernestino Borges, no Centro de Macapá, carregando a vontade de uma jovem médica, então com 27 anos, de levar saúde com excelência e humanização à população do Amapá.

“Muitos me disseram que eu era muito jovem, que empreender era pra poucos e que a clínica não ia sobreviver”, conta emocionada a fundadora, a médica Aiannia Cavalcante.

Paraense de nascimento e formação, com habilitação em ultrassonografia em São Paulo, Aiannia afirma que não se intimidou. E, ao contrário das previsões, foi muito bem acolhida pela população amapaense. Ao longo dos anos, o empreendimento prosperou.

Hoje, localizada na principal avenida da capital, a Clínica Promed conta com mais de 50 profissionais, entre médicos e colaboradores. Oferece amplo leque de serviços, desde os básicos exames laboratoriais, passando por exames de investigação de paternidade, anatomia patológica e até pequenos procedimentos cirúrgicos.

Sem dúvida, a Promed completa 10 anos entregando à população amapaense atendimento de saúde que alia qualidade técnica e humanização, atendendo na modalidade particular e também por convênios.

Reconhecimento e cartão para gestantes

A clínica é multipremiada. Foi eleita por dois anos consecutivos ‘melhor clínica laboratorial pelo voto popular’. Também obtém por anos sucessivos avaliação com conceito excelente pelo renomado Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ).

Sensível ao momento atual de crise econômica e sanitária, em que muitos perderam renda e assim a possibilidade de manter um plano de saúde ou pagar por serviços de qualidade, a Clínica Promed lançou oficialmente um programa de desconto próprio, o ‘Cartão @Saúde em Dia’.

“São 12 meses de descontos em consultas e exames, sem carência, sem consulta de SPC, sem aumento por faixa etária e gestantes podem utilizar os benefícios do seu cartão para o bebê durante os primeiros 30 dias de vida“, explica com entusiasmo a idealizadora.

Com o cartão, o cliente paga uma única taxa por ano, no valor de R$ 300, e após isso pode acessar à descontos que chegam a 50% em exames durante 12 meses, sem limite de vezes.

“Essa foi a forma que escolhemos de comemorar nossos 10 anos devolvendo à população do Amapá toda confiança depositada na Promed ao longo desses anos. Só gratidão ao povo Tucuju”, completa Aiannia.

