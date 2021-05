Queda de árvore provoca apagão em 2 municípios há 36 horas

Blecaute foi provocado por danos numa torre de transmissão em Porto Grande, afetando o fornecimento em Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari

Por SELES NAFES

Os municípios de Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari, ambos na região centro-oeste do Amapá, estão sem energia elétrica há quase dois dias. Até o meio-dia de hoje (24), o blecaute já tinha 36 horas.

De acordo com a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), o problema foi ocasionado por uma avaria na torre de transmissão próximo ao Distrito do Cupixi, no município de Porto Grande, cidade que fica no caminho para os dois municípios.

Equipes da CEA estão no local para fazer a substituição da torre atingida. A suspeita é de que uma árvore tenha causado o estrago durante as chuvas com ventos fortes.

Nesta segunda-feira, a direção de engenharia da estatal enviou mais técnicos para o local, que é de difícil acesso, para tentar apressar o trabalho. A nova previsão é de que o serviço seja restabelecido até as 16h.