Randolfe pede mais vacinas e ajuda a afetados por cheias no Amapá

Em ofício ao ministro Marcelo Queiroga, o senador pediu envio de alimentos

As cheias que atingem quase 800 famílias em seis municípios do Amapá foram o tema de um ofício encaminhado nesta quinta-feira (20) ao Ministério da Saúde pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede). No documento, o parlamentar pede reforço de vacinas contra a covid-19 e ajuda humanitária.

Além do Sul do Amapá, onde estão Laranjal e Vitória do Jari, outras 4 cidades estão sendo afetadas: Porto Grande, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio e Oiapoque. Laranjal do Jari tem o maior número de famílias atingidas: 442. Em Serra do Navio são mais de 200.

O senador lembra no ofício que esse tipo de crise dificulta o distanciamento social já que parentes acolhem os desabrigados, e isso pode levar ao aumento de casos de covid-19.

“Cabe salientar que devido ao quadro de enchentes as famílias desalojadas se abrigarão em casas de familiares ou abrigos, o que causa um risco iminente de nova e perigosa onda de contaminação pelo coronavírus”, alertou Randolfe.

Ele também pediu kits de itens usados em ações de emergência, como medicamentos e hipoclorito para o tratamento da água, além de alimentos e água mineral.

“Rogamos pelo povo amapaense que, não obstante a grave crise do coronavírus, ainda encontra-se afligido por tais intempéries e necessita da ação tempestiva do governo federal”.