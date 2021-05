Semáforos inteligentes não têm previsão para funcionar

Recentemente, a prefeitura de Macapá informou que concluiu a instalação, mas os equipamentos ainda estão ainda no plástico.

Por RODRIGO ÍNDIO

Como parte do projeto Cidades Inteligentes, semáforos novos foram instalados em Macapá. Entretanto, não há previsão para que eles entrem um funcionamento. Recentemente, a prefeitura da capital informou que concluiu a instalação, mas os equipamentos ainda estão ainda no ‘plástico’.

O serviço gera polêmica. No início, foram colocados semáforos em vias que têm sentido único, e que não necessitavam de uma quantidade expressiva desses instrumentos. Após críticas nas redes sociais, a Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá (CTMac) fez a retirada dos equipamentos.

Jardel Pelaes, de 38 anos, é taxista há 15 anos. Ele conhece muito bem cada canto da cidade. Para ele, as principais vias da capital estão bem sinalizadas, mas deveria haver uma organização.

“A Leopoldo Machado está cheia de semáforos, em alguns locais têm uns 9, e os novos estão sem funcionar. Poderiam retirar uns e colocar em outros pontos que não têm”, sugeriu.

Um mototaxista, que preferiu não se identificar, relatou que já sofreu um acidente de trânsito quando o semáforo estava com o sinal verde para ambos os lados. Por sorte, teve apenas escoriações.

“Moleque, choveu, esses sinais ficam doidos. No dia que me acidentei, estava indo levar almoço para minha filha. Graças a Deus que foi moto com moto. Se fosse carro, talvez eu nem estivesse aqui. Pra mim, tem é que melhorar esse sistema pra não ter tragédia”, opinou.

Novos semáforos

A CTMac informou que 12 pontos das ruas Leopoldo Machado e Guanabara foram instalados semáforos inteligentes. O processo iniciou em fevereiro deste ano com a instalação de grupos semafóricos e câmeras destinadas a capturar imagens do fluxo de trânsito.

A próxima fase é assinatura do decreto que institui ambientes experimentais de tecnologia, o Programa SandBox – Macapá, de onde os semáforos serão controlados. Porém, isso não tem data para acontecer.

“O diferencial está no sistema que coloca Macapá no conceito de cidades inteligentes, onde através das câmeras o equipamento analisa a movimentação e fluxo de veículos e, com base nessas informações, determina automaticamente o tempo de abertura de cada semáforo”, explicou a CTMac.

Articulação

A ordem de serviço entre o município e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), autorizando o início das obras de instalação de tecnologias para a área de mobilidade urbana na capital, foi assinada ano passado.

O projeto é uma articulação entre o senador Davi Alcolumbre (DEM) e o presidente da ABDI. O investimento total da agência nas ações de mobilidade da capital é de R$ 5 milhões, onde os semáforos inteligentes estão inclusos.

No dia da assinatura, o ex-prefeito Clécio Luís, comunicou que mais R$ 5 milhões seriam destinados, por meio de emenda parlamentar, para a continuação do projeto.