Senador diz que CPI da Covid pedirá informações sobre operação no Amapá

Operação investiga contratação de uma empresa para montar hospitais de campanha durante a pandemia

O vice-presidente da CPI da Covid no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse nesta terça-feira (11) que pedirá informações da Polícia Federal sobre a Operação Tendas de Ouro, que investiga a contratação de um hospital de campanha no Amapá para atender pacientes contaminados pelo novo coronavírus.

De acordo com a PF e Ministério Público Federal, há indícios de direcionamento e superfaturamento na contratação da empresa pelo valor de R$ 1,5 milhão. Mais de R$ 566 mil teriam sido desviados no contrato.

Cinco mandados de busca foram cumpridos pela manhã. Os dois hospitais foram montados no HE de Macapá e no município de Santana, a 17 km da capital.

Randolfe disse que o caso será acompanhado pela CPI.

“Desviar recursos da saúde em época de pandemia chegar a ser crueldade. (…) Exigimos uma rigorosa apuração que chegue a todos os responsáveis”, comentou o senador. Assista.