Senadores convocam Waldez e mais oito governadores

As datas dos depoimentos na CPI da Covid ainda não foram anunciadas

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), está entre os 9 governadores que irão prestar depoimento na CPI da Covid, no Senado Federal. No caso dele, o requerimento foi apresentado à comissão pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE).

A Secretaria de Comunicação Social do Amapá (Secom) informou que o governador irá se pronunciar logo mais. Waldez está em isolamento domiciliar desde a semana passada, quando testou positivo para covid-19.

Foram convocados os seguintes governadores:

Wilson Lima (PSC), do Amazonas

Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal

Waldez Góes (PDT), do Amapá

Helder Barbalho (MDB), do Pará

Marcos Rocha (PSL), de Rondônia

Antônio Denarium (PPS), de Roraima

Carlos Moisés (PSL), de Santa Catarina

Mauro Carlesse (PSL), de Tocantins

Wellington Dias (PT), do Piauí

Um dos principais critérios para a convocação na CPI é o gestor estar no comando de um estado onde tenha ocorrido alguma operação da Polícia Federal. No Amapá, foram pelos menos duas operações na Sesa, empresas e na Secretaria de Saúde de Macapá. O objetivo da investigação foi a compra de insumos supostamente super faturados. O resultados dos inquéritos ainda não foram divulgados.

Numa votação mais cedo, os senadores decidiram não votar os requerimentos que convocavam prefeitos ex-prefeitos para prestar depoimentos. No entanto, ficou decidido que no fim dos trabalhos da comissão os prefeitos e ex-gestores das capitais poderão ser chamados.

A convocação tem caráter obrigatório, mas as datas dos depoimentos ainda não foram definidas.