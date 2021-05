Servidor pediu dinheiro de paciente com câncer para apressar exame, diz polícia

Caso ocorreu no ano passado. Delegado indiciou o funcionário, que continua trabalhando Foto: Seles Nafes

Um servidor do Hospital de Clínicas Alberto Lima (Hcal), em Macapá, está sendo acusado de cobrar dinheiro de uma paciente com câncer para apressar a realização de um exame. De acordo com a Polícia Civil, que nesta quarta-feira (26) anunciou o indiciamento dele, o valor cobrado teria sido de R$ 300.

O servidor, que continua trabalhando, é o mesmo que, em 2020, também foi indiciamento em outro inquérito por venda de atestados médicos falsificados.

Neste novo inquérito, a polícia foi procurada pela paciente de 57 anos que relatou ter sido enganada. Ela tinha passado por uma cirurgia, e precisava de uma nova biopsia. O funcionário, que trabalha no setor de imagem do Hcal, teria informado que o resultado demoraria, mas que ele tinha como apressar tudo se recebesse o valor. O pagamento foi feito por depósito bancário.

Três semanas depois, a paciente procurou o setor de patologia do hospital para cobrar o resultado, e ficou surpresa ao ser informada pela chefe do setor que não havia nenhum material dela.

“Depois de muita confusão, o servidor devolveu o material para a paciente do mesmo jeito que recebeu. Ele havia levado para a casa dele”, comentou o delegado Leandro Leite, da 6ª DP, responsável pelo inquérito.

Durante depoimento, o servidor se reservou ao direito de não responder às perguntas do delegado. Ele foi indiciado pelo crime de corrupção passiva.

Leandro Leite adiantou que pedirá à justiça o afastamento dele das funções no Hcal.