Sesa afasta servidores acusados de desviar medicamentos de pacientes com covid

Servidores foram alvos de mandados de busca nesta sexta (7)

Por SELES NAFES

A Secretaria de Saúde do Amapá (Sesa) anunciou, na tarde desta sexta-feira (7), que já tomou providências para afastar os servidores que estão sendo investigados pela Polícia Federal no inquérito que apura o desvio de medicamentos do kit intubação para pacientes de covid-19.

Os servidores foram os principais alvos do cumprimento de mandados de busca e apreensão pela manhã, durante a Operação Anestesia. Foram cumpridos quatros mandados em residências, HU e na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), onde os policiais apreenderam controles de entrada e saída de medicamentos enviados pelo Ministério da Saúde, mas que estavam em falta no Hospital Universitário.

Na casa de uma servidora, foram encontrados muitos medicamentos de uso exclusivo da rede pública, além de insumos hospitalares como álcool e luvas.

“O Governo do Amapá apoia toda e qualquer investigação realizada para elucidar e punir eventuais desvios de condutas de servidores públicos”, disse a Sesa em comunicado.

“Todas as providências administrativas para o afastamento dos servidores investigados e apuração das condutas já foram tomadas pela Secretaria de Estado da Saúde, sem prejuízo das ações nos âmbitos das esferas cível e criminal”.

A Sesa informou que no enfrentamento à pandemia, o Governo do Amapá vem lutando para prover de todas as condições ao sistema de assistência à saúde em todo o Estado “ para salvar vidas, e por isso mesmo não tolerará nenhuma conduta que venha a comprometer todo esse esforço”.