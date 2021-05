Shopping popular vai revitalizar o Centro Comercial de Macapá, avalia pioneiro

Aproximação da data de inauguração causa expectativa nos empreendedores do Centro de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Está marcado para o sábado (15) a inauguração do Shopping Popular no centro de Macapá, nas cercanias do Mercado Central, em uma das áreas mais importantes da formação histórica da cidade Macapá, mas que, nas últimas décadas, passou por um processo de decadência.

A avaliação é comum entre feirantes da “Feira do Caranguejo” e de antigos comerciantes da região, que são testemunhas oculares do crescimento da cidade e das idas e vindas do perímetro.

O bom contador de histórias, proseador e comerciante da região José Maria Botelho, de 68 anos de idade, dividiu com o Portal SelesNafes.com sua percepção do processo.

Proprietário de uma loja de motores, ferramentas e artigos rurais, “Zé” Maria Botelho, de inconfundíveis origens afuaenses, diz que o local exato onde sua loja está erguida, na esquina da Rua São José com Avenida Maracá, era uma área de praia e que seu pai se estabeleceu ali há cerca de 50 anos.

O comerciante viu, então, parte do auge e do movimento do Mercado Central, das feiras ao redor. Como também viu um processo comum nos crescimentos das cidades, onde áreas dos centros antigos vão perdendo o movimento que já tiveram.

“Ali eram as docas [atual canal da Mendonça Júnior] e aqui era um “baixão”, aqui era praia. Isso aqui, na verdade, era uma área insalubre da cidade. Aqui pra trás tinha a tal da “baixa da Maria Mucura”, isso evoluiu muito. Mas essa área, dez anos atrás, entrou em decadência. A pessoa vinha até ali no canto e aqui não tinha nada. Quando instalaram o Banco do Brasil o nosso movimento melhorou. Depois veio a Yamada, que quando entrou tinha uma clientela maior, quando fechou, sentimos o baque”, contou Zé Maria Botelho.

O veterano de 25 anos de comércio, sentiu a queda do movimento da pandemia, teve reduzir o número de funcionários, mas não tem dúvida que com a inauguração do Shopping Popular, a área vai iniciar um novo ciclo.

“A minha expectativa e não tenho a menor dúvida disso, que com a feira aí [o shopping] ela pronta aí vai dar uma aquecida e do ponto de vista urbanístico vai embelezar a área. Eu acho importantíssimo, vai revitalizar essa área da cidade, criar um novo point, um novo polo de atração de pessoas pra cá, que vai melhorar bastante”, finalizou Zé Maria.

Animado, mas com reivindicação

Entre os feirantes, o mais antigo deles, Francisco Almeida, de 72 anos de idade, conhecido por todos como Júlio, está na feira há 62 anos, também acha que vai melhorar, no entanto, reclama da localização que lhes foi dada no shopping e do tamanho dos boxes.

“Bonito vai ficar. Agora é saber como vai ficar nosso sustento. Anos e anos esperando, e o direito ainda foi botar num curral, ali pra trás num beco. Enganaram nós dizendo que a gente ia ficar na frente, e hoje não deram direito, vão dar direito para fulano que eu nunca vi. Eles fizeram aquilo lá e não consultaram ninguém, não cabe dois freezers, ainda mais quatro como eu tenho”, protestou o feirante mais antigo da Feira do Caranguejo.

O novo prédio tem dois andares, com 114 lojas na área coberta, 20 lojas externas, áreas de serviço, banheiros e estrutura de acessibilidade. Atrás, na área que será destinada aos feirantes, há um estacionamento recém asfaltado. As obras foram executadas pela Prefeitura Municipal de Macapá (PMM) desde a gestão passada com recursos oriundos de emendas do senador Davi Alcolumbre (DEM).