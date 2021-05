SNTV: Randolfe evita falar sobre eleições e diz que prioridade é ter mais vacinas

Senador deu entrevista para o canal SNTV

Por SELES NAFES

O vice-presidente da CPI da Covid, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), tem se dividido entre o Amapá e o turbilhão de eventos que a comissão tem gerado durante a apuração da responsabilidade pelas 450 mil mortes no Brasil, em pouco mais de um ano de pandemia. Apesar do tsunami diário de acontecimentos no Senado, Randolfe tem conseguido manter uma agenda semanal no Estado, onde tem aproveitado para fiscalizar a entrega do auxílio-alimentação que ele e os deputados Acácio Favacho (Pros) e Luiz Carlos (PSDB) garantiram com emendas para os seis municípios mais impactados socialmente pela covid-19. Sobre eleição ao governo, Randolfe diz que estar ‘zerado’. ‘Minha prioridade é vacina. Onde tiver eu vou’. Na segunda-feira (24), o senador gravou para o nosso canal de vídeos no Youtube, o SNTV.