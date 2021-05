Subestação responsável pelo apagão receberá o 4º transformador

Foto mostra máquina sendo transportada para Macapá. LMTE informou que duas máquinas serão reserva de segurança

Compartilhamentos

Se o Amapá tiver de enfrentar um novo apagão, não será por falta de transformador. A subestação que tinha apenas duas máquinas desse tipo em operação no blecaute de novembro de 2020, vai instalar o 4º transformador. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (21) pela LMTE, a concessionária de transmissão de energia que controla a subestação Isolux, na zona norte de Macapá.

De acordo com a empresa, a máquina de 200 toneladas tem previsão de chegar em Macapá na próxima segunda-feira (24). Dos quatro transformadores, dois serão usados como back-up. O transporte está sendo feito por balsas e caminhões.

A LTME informou que a decisão de instalar um 4º equipamento foi tomada junto com o Operador Nacional do Sistema (ONS) e o Ministério das Minas e Energia.

“A decisão de implementar imediatamente um equipamento adicional, em coordenação com os órgãos de planejamento e controle do setor, busca aumentar a segurança operativa na região. O quarto transformador, transferido de Laranjal do Jari, reforça a configuração das instalações da subestação Macapá”, diz a empresa.

A empresa comprou também dois novos transformadores que só devem terminar de ser fabricados daqui a pouco mais de um ano. A Aneel, que em fevereiro multou a LMTE em mais de R$ 3,6 milhões pelo apagão de novembro, também está realizando consulta pública para leiloar uma nova subestação no Amapá em dezembro.