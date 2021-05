SVS contesta número de 26 mil pessoas em isolamento com covid-19

De acordo com Dorinaldo Malafaia, os dados não estariam sendo atualizados pelas prefeituras de Macapá e Santana

Por SELES NAFES

Um número espantoso chamou atenção no mais recente boletim epidemiológico sobre a covid-19, divulgado pelo governo do Estado. Mais de 26 mil pacientes contaminados pelo coronavírus ainda estariam em isolamento domiciliar, portanto, ainda na fase de transmissão da doença. Os dados são referentes até o último dia 3.

No entanto, essa estatística é contestada pela própria Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS). De acordo com o superintendente Dorinaldo Malafaia, principalmente as secretarias de Saúde de Macapá e de Santana, as maiores cidades, precisam atualizar essas informações porque muitos pacientes já estariam recuperados.

“De fato esse número é muito alto. As prefeituras de Macapá e Santana precisam dar baixa nesses casos porque os números, na verdade, são menores. Estamos recomendando que as prefeituras encerrem esses casos”, diz o superintendente.

Já o número de pacientes em isolamento hospitalar, apesar de ter retroagido nos últimos dias graças aos efeitos do lockdown, continua alto. São 236 pacientes estão internados nas redes pública e privada.

Novos casos

No total, até ontem, o Amapá tinha 106.440 casos confirmados de covid-19, sendo 266 desses confirmados nas últimas 24 horas como registros novos. Macapá tem 172 dessas ocorrências. Mais de 2,1 mil exames estavam em andamento nos laboratórios.

A boa notícia é que apenas 7 dos 16 municípios registraram novos casos: Macapá, Santana (60), Mazagão (19), Laranjal do Jari (6), Vitória do Jari (5), Tartarugalzinho (3) e Porto Grande (1).

O Amapá já registrou 1.561 mortes em um ano e dois meses de pandemia. Desse total, 11 foram confirmados ontem, mas dizem respeito a casos que estavam sob investigação entre os dias 9 e 22 de abril. Todas as vítimas moravam na capital, tinham entre 44 e 94 anos.

Até agora, 127.967 doses de vacina foram aplicadas nos 16 municípios.