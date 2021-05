“Tive que decidir pagar uma conta ou comprar comida”, diz mototaxista ao receber cesta

Cestas doadas em Santana, a 17 km de Macapá, são do programa de segurança alimentar Comida em Casa, do Governo do Amapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O mototaxista de Éder Silva da Silva, de 37 anos de idade, foi dos contemplados na entrega de cestas básicas no programa social Comida em Casa, do Governo do Estado do Amapá (GEA), em evento realizado na escola Augusto Antunes, em Santana, no final da tarde desta quarta-feira (12).

O programa vai distribuir 50 mil cestas básicas para garantir segurança alimentar às categorias mais afetadas financeiramente pela pandemia de covid-19 e seus reflexos na economia.

Presente na entrega, o governador Waldez Góes (PDT), falou sobre a abrangência e a importância do programa.

“Todos os municípios serão atendidos. Essa é uma parceria forte também com a sociedade civil organizada e é mais uma ação daquelas 19 medidas de apoio social e à economia que nós estamos fazendo a entrega para a população do Amapá e queremos, com isso, não só garantir segurança alimentar, mas sobretudo o engajamento das pessoas na proteção da sua vida e de seus familiares”, declarou Waldez.

Cada cesta custou R$ 263 e contém 43 itens, como feijão, óleo de soja, leite, açúcar, macarrão entre outros. O programa foi organizado em parceria com associações e entidades de classe, que receberão as cestas e farão a distribuição entre os seus cadastrados.

Cesta veio em boa hora

Éder Silva da Silva disse que a cesta veio em boa hora, pois a situação ainda não voltou ao normal e que o movimento ainda está fraco.

Também não escondeu que sabe da situação de colegas e também da sua própria. Ele diz que os trabalhadores da categoria viram reduzir a alimentação diária e a necessidade de fazer escolhas com o pouco dinheiro que entra.

“Essa cesta básica veio pra fazer muita família sorrir. Nesse tempo tão difícil muitas famílias estão passando necessidade. Às vezes, as pessoas fecham os olhos, mas tem muita gente passando por uma situação muito difícil. Teve momento que eu tive que decidir pagar uma conta ou comprar comida, reduziu muito o orçamento das famílias”, declarou o mototaxista, morador do bairro Jardim de Deus, em Santana.

O programa tem o custo total de R$ 13 milhões.