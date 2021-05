Traficante desaparecido pode ter sido executado por facção rival

Railan cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas no regime aberto, monitorado por tornozeleira eletrônica.

O desaparecimento de um jovem de 21 anos, ligado ao tráfico de drogas, ainda é um mistério. Familiares de Railan Dias Pantoja indicam que ele pode ter sido executado por membros de uma organização criminosa rival, na zona norte de Macapá.

O homicídio teria ocorrido numa região de mata do bairro São Lázaro, em uma área de ressaca conhecida como Bueirinho.

Railan cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas no regime aberto, monitorado por tornozeleira eletrônica, mas o equipamento teria parado de emitir sinais desde a última quarta-feira (19).

Até a manhã desta sexta-feira (21), a Delegacia de Homicídios ainda não havia sido comunicada oficialmente sobre o caso, mas através das redes sociais tomou conhecimento sobre um vídeo que é atribuído à morte do jovem. Nas imagens a vítima aparece caída em meio ao matagal, com um ferimento na parte de trás da cabeça, provavelmente sem vida.

Pelo menos dois homens estão nas imagens e um deles aponta uma arma longa em direção à vítima e fala: “Foi sal, já pro lixo, olha aí, mano”. Nenhum dos suspeitos foi identificado até o momento.

Após pedido de parentes de Railan, o Corpo de Bombeiros fez buscas pela região, porém, o corpo do jovem não foi encontrado, a equipe achou apenas manchas de sangue pelo chão. As buscas continuarão nesta sexta-feira.

“Tomamos conhecimento sobre o caso através das redes sociais, mas não tivemos nenhuma ocorrência e a família também não nos procurou. Se a família identificou a vítima [através do vídeo] deve nos procurar, para que possamos tomar as primeiras providências na busca por esses criminosos. O que nós sabemos é que o Corpo de Bombeiros fez buscas na área, mas até o momento não encontraram o corpo”, explicou o delegado Luiz Carlos.

Railan Dias havia sido preso pelos policiais civis da 1º delegacia de Santana no dia 27 de abril no bairro Paraíso com mais de 40 porções de drogas, entre maconha e cocaína.

O vídeo está sendo analisado e a Delegacia de Homicídios aguarda ser comunicada pela família da vítima.