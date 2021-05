Traficante é morto pela PM em casa usada no tráfico de drogas

Confronto aconteceu por volta de 6h da manhã deste sábado. (Foto: Olho de Boto)

Por OLHO DE BOTO

No início da manhã deste sábado (29), um homem morreu durante uma intervenção da Polícia Militar do Amapá no Bairro Cidade Nova II, na zona leste de Macapá. O confronto entre o 6º Batalhão e Ademir Silva dos Santos, conhecido como Seco, de 27 anos, ocorreu por volta de 6h, na Avenida Raimundo de Souza Mesquita.

Seco respondia a 6 processos criminais e já teria atirado contra uma viatura da PM, em 2018.

O oficial responsável pela ocorrência relatou que o criminoso era dono de uma extensa ficha criminal, a maioria por roubo qualificado. Os militares teriam chegado ao local depois de serem informados, por meio de denúncia, que o suspeito estaria comercializando drogas na casa onde ele morava.

Ainda de acordo com o oficial, na chegada à casa apontada como ponto de tráfico de drogas, Seco foi avistado na frente do imóvel empunhando uma arma de fogo, mas ele fugiu da abordagem e se refugiou na residência.

De lá, ele teria apontado a arma em direção aos militares, que não tiveram alternativa a não ser atirar e o criminoso foi atingido. O Samu foi chamado ao local e confirmou o óbito.

Com Seco, foi encontrada uma arma caseira municiada com cartucho calibre 20 e dentro da casa foram apreendidas várias porções de maconha, balança de precisão e um caderno da contabilidade do tráfico.