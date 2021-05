Traficantes atuavam em Macapá a mando de presidiários, diz DTE

Eles serão indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. (Foto: Olho de Boto)

Três homens foram presos neste fim de semana pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) da Polícia Civil. A mando de presidiários, os traficantes atuavam na zona norte e sul de Macapá.

Na zona sul, um jovem de 23 anos foi preso após ser flagrado comercializando cerca de 1 kg de crack nas proximidades da Praça da Caixa d’Água do Buritizal. A investigação apontou que ele trabalhava para presidiário do estado do Rio de Janeiro.

“Já identificamos esse presidiário e mesmo preso no Rio de Janeiro ele será indiciado novamente e vai ter um novo processo, com pelo menos dois crimes imputados a ele”, explicou o delegado Sidney Leite, titular da DTE.

Já na zona norte, dois homens foram presos, um de 22 e outro de 35 anos, flagrados transportando 250 gramas de crack dentro de um carro.

Ambos já vinham sendo investigados e, segundo o delegado Sidney Leite, eles também trabalham a mando de um detento, só que desta vez se trata de um preso do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

“Esses traficantes não precisam colocar a mão na droga, através de contato conseguem controlar todo o esquema de tráfico de drogas, desde a comunicação com fornecedor, pagamentos, transporte, distribuição e o depósito bancário que é feito pra ele”, disse o delegado.

O mais velho possui histórico de envolvimento com o tráfico de drogas. O outro não possuía antecedentes criminais e disse que nem sabia que seu amigo estava trazendo drogas dentro do veículo. Nenhuma deles quis assumir a propriedade das drogas.

Os suspeitos não tiveram os nomes revelados pela polícia. Eles serão indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.