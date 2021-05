Três homens foram mortos a tiros em Santana

Os três homicídios foram registrados no sábado.

Três homicídios foram registrados no sábado (22) no município de Santana. Ainda não se sabe se os crimes têm relação.

Pouco depois das 15h o 4º Batalhão da Polícia Militar (PM) foi acionado para atender uma ocorrência na Avenida Maria Colares, no bairro Hospitalidade, sobre disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local encontrou a vítima Ronaldo Rocha da Silva, de 20 anos, baleada e caída no chão. O Samu foi chamado e o levou para o Hospital de Emergências do município ainda com vida, mas ele não resistiu e foi a óbito horas depois. Foram feitas buscas na área, porém nenhum suspeito foi encontrado.

Já por volta de 18h30 a equipe do 4º batalhão da PM foi ao bairro Jardim de Deus, em uma área desabitada na Avenida São João Apóstolo. No local encontrou Mateus Zaqueu dos Santos, de 18 anos, no chão e com ferimentos de arma de fogo. O Samu foi acionado e, ao chegarem, confirmaram o óbito. Como o local não tinha ninguém nas proximidades que pudesse dar informações, não foi possível identificar a autoria e a motivação do crime.

No Igarapé da Fortaleza a vítima foi Francinei Pereira da Costa, que estava na frente de sua casa na Rua Rio Negro, quando dois homens chegaram atirando. Antes de ser baleado, ele arremessou uma cadeira contra os atiradores. Francinei foi socorrido ao hospital, mas não resistiu.

A polícia apurou que o alvo dos criminosos seria o genro de Francinei, que estava ao seu lado e chegou a ser ferido, mas sobreviveu ao ataque.

Guerra entre facções

Ainda não se sabe se esses crimes têm relação com uma morte ocorrida no fim da tarde de sábado (22) no bairro Jardim Marco Zero, na zona sul da capital. Onde um jovem, que seria filho do líder de uma organização criminosa, foi executado. Após a ocorrência, declarações foram feitas nas redes sociais indicando que haveria uma guerra para vingar a morte do rapaz.