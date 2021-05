UBS abandonada vira morada de porco no interior do Amapá

Caso ocorre no município de Itaubal, onde comunidades também enfrentam problemas com a falta de passarelas, apesar de a prefeitura de pago quase R$ 900 mil para que elas fossem construídas

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Não é só na capital que existem comunidades em áreas alagadas e com passarelas em péssimas condições, ou simplesmente inexistentes. No ano passado, a prefeitura de Itaubal, cidade a 140 km de Macapá, pagou quase R$ 900 mil para uma empresa construir passarelas em seis comunidades carentes do município. No entanto, apenas metade dos locais recebeu alguma obra. Outra situação atípica: um porco está morando dentro de uma UBS cuja a obra foi abandonada.

No caso das passarelas, o valor pago foi de R$ 894.682,69. Os recursos são de um convênio de 2019 assinado com o governo do Estado. As passarelas deveriam ter sido construídas nas comunidades de Igarapé Novo, Pau Mulato, Quintino, Cacau, Foz do Macacoari e Uruá. No entanto, apenas três delas teriam recebido passarelas e que não seriam em madeira de lei, segundo afirma um vereador da cidade.

“Recentemente visitei algumas comunidades da região ribeirinha e o povo de lá está sofrendo por não usufruir direitos considerados essenciais para uma vida digna. Foram construídas em apenas três comunidades, e as demais estão desabando”, comentou o vereador Adilson Ramos (PP).

Em algumas localidades, como no Pau Mulato, os moradores precisaram improvisar passarelas com troncos de árvores que ficam escorregadios e perigosos quando chove. Também não existe sistema de abastecimento de água, e o jeito é improvisar com o uso de pneus de caminhões que viram reservatórios de água da chuva.

“Já fiz requerimentos e ofícios solicitando informações do prefeito”, acrescentou o parlamentar que fotografou algumas situações durante visita nas comunidades.

Morada de porco

Além disso, segundo o parlamentar, há várias obras abandonadas na região ribeirinha, como a unidade básica de saúde da Foz do Macacoari. O prédio de alvenaria e concreto está no meio de uma área alagada onde o acesso é difícil.

O local virou até abrigo de animais como um porco encontrado pelo vereador no dia da visita. O animal de grande porte estava dormindo dentro da UBS, cuja obra foi paralisada em 2020.

No último dia 23 de abril, a Polícia Federal fez busca e apreensão de documentos na prefeitura de Itaubal. O alvo da investigação são licitações e contratos.

A cidade é governada por José Serafim (PL). Em 2017, ele assumiu o comando quando o prefeito eleito foi cassado pela Câmara de Vereadores acusado de corrupção. Em 2020, o povo escolheu Serafim para o segundo mandato.

O Portal SelesNafes.Com não conseguiu contato com o prefeito.