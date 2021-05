Unimed: Centro de Cardiologia oferece especialidades e exames num só lugar

Centro funciona no Bairro Perpétuo Socorro, próximo do Centro da capital

Compartilhamentos

INFORMATIVO PUBLICITÁRIO

A Unimed Fama acaba de inaugurar um centro de cardiologia e diagnóstico por imagem com serviços que até o momento não existiam no Estado do Amapá.

A parte de arritmologia, o diagnóstico e tratamento das arritmias cardíacas, e a eletrofisiologia, terão equipamentos e tratamentos inovadores.

“Vamos ter a parte de arritmologia, que ainda não tinha aqui em Macapá, com implante de marca-passo. Nós vamos ter a área de eletrofisiologia, que é o estudo que envolve o coração e até a parte pulmonar. É o estudo de todas as câmaras cardíacas para corrigir se há refrigeração, como o coração está, isto é feito na eletrofisiologia. Estamos inovando para melhorar tudo o que já temos”, explicou a médica Joana Aquino Leão, da Unimed Fama Macapá.

A nova unidade, localizada na Avenida Xingu, esquina com a Rua Cândido Mendes, no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá, também terá consultas de diversas especialidades, aumentando ainda mais a vantagem de possuir uma grande gama de exames por imagem que poderão ser realizados no próprio local, desde as mais simples às tomografias.

“Nosso objetivo é trazer excelência e concentrar se não tudo, mas boa parte, acima de 90% dos serviços que o usuário irá necessitar para fazer o melhor tratamento possível em um só lugar. É uma nova etapa e quem ganha é a população e o beneficiário da Unimed Fama”, declarou Fátima de Jesus, a diretora geral do Centro de Cardiologia e Diagnóstico por Imagem, a nova unidade da Unimed, em Macapá.