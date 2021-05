Vídeo de sexo complica vida de Dawson, o motorista do BMW

Ele é acusado de filmar duas jovens fazendo sexo e divulgar o vídeo em um grupo de WhatsApp

Por SELES NAFES

O motorista do BMW acusado pelo acidente que matou duas pessoas em janeiro deste ano está de novo envolvido com a justiça. Desta vez, o Ministério Público do Estado acaba de ofertar denúncia contra ele por conta de um vídeo onde duas mulheres aparecem fazendo sexo.

De acordo com a denúncia, Dawson Rocha, de 39 anos, e mais um amigo, foram para um motel no Bairro do Beirol, em Macapá, com duas jovens onde eles mantiveram relações sexuais. Os fatos ocorreram na noite de 25 de junho de 2020, por volta das 23h.

Consta na denúncia que Dawson teria filmado, sem o conhecimento das garotas, as duas praticando sexo.

Dias depois, uma delas procurou a polícia quando foi alertada de que o vídeo estaria sendo visto num grupo de WhatsApp chamado de ‘VIPs’. Durante depoimento, Dawson confessou o crime e o inquérito foi enviado ao Ministério Público com prints das conversas no grupo e o próprio vídeo.

A promotora que conduz o caso, Andréa Guedes, está pedindo a instauração de ação penal com base no Artigo 218-C do Código Penal, que classifica como crime a divulgação de cenas de sexo que expõe pessoas sem o consentimento delas. A pena varia de 1 a 5 anos de prisão.

Dawson já responde pela morte de dois trabalhadores em acidente ocorrido na madrugada de 15 de janeiro. Segundo a perícia, ele conduzia o carro sob efeito de álcool e drogas a mais de 180 km/h quando colidiu com o veículo das vítimas que tinham acabado de deixar o trabalho.

O Portal SelesNafes.Com procurou o advogado Charles Bordalo, que cuida da defesa de Dawson, ainda não se manifestou a respeito do assunto.