VÍDEO: ex-detento é executado em Macapá

Crime ocorreu no início da noite deste sábado (8), no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um ex-detento do Iapen, presídio na zona oeste de Macapá, foi morto com vários tiros no início da noite deste sábado (8), no bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá. A Polícia Científica constatou 8 perfurações de pistola calibre 380 no corpo de Márcio Araújo dos Santos.

O homicídio ocorreu por volta de 18h30 e foi praticado por um atirador ainda desconhecido da polícia. A equipe do cabo Portela, do 2º Batalhão, encontrou a vítima caída, já sem sinais vitais, na calçada de uma mercearia, localizada na esquina da Rua Carlos Almeida de Souza com a Avenida Maria da Conceição. O Samu foi acionado e confirmou o óbito.

De acordo com apurações da polícia, Márcio Araújo havia cumprido uma sentença condenatória de 15 anos e estava em liberdade há 1 ano.

Pela dinâmica do crime, a polícia acredita que ele já estava sendo observado pelo atirador, que esperou o momento certo para agir. Ele se aproximou da vítima, que estava na frente do comércio e disparou várias vezes, depois foge correndo.

Investigadores da Polícia Civil, sob o comando do delegado Luiz Carlos, da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa (Decipe), estiveram na cena do crime. Além de ouvir testemunhas, os policiais também coletaram imagens de câmeras de segurança que mostram o momento da ação criminosa.

“Trabalhamos com a hipótese de acerto de contas, embora a vítima costumasse frequentar esse local, ele já vinha recebendo ameaças de morte há uma semana, segundo familiares. Infelizmente ele não relatou o motivo nem quem estaria lhe ameaçando. Vamos trabalhar nas imagens para tentar trabalhar nas imagens para tentar identificar o atirador”, informou o delegado.