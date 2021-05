“Virada na página”, diz Davi sobre Shopping Popular; conheça o espaço aberto hoje

Complexo com 114 lojas foi entregues neste sábado (15)

Numa cerimônia cheia de depoimentos de pequenos comerciantes, a prefeitura de Macapá entregou neste sábado (15) o Shopping Popular, obra que ficou paralisada durante 10 anos e é considerada essencial para o reaquecimento da parte mais tradicional do comércio de Macapá, especialmente na crise gerada pela pandemia.

Os R$ 3,9 milhões consumidos na obra foram liberados por emenda extra do senador Davi Alcolumbre (DEM), que participou da inauguração, visitou as lojas e conversou com os pequenos empreendedores que trabalharam durante anos nas ruas do centro comercial.

“É uma virada de página para esses comerciantes que estavam há tanto tempo na rua”, comentou o senador.

Os dois andares do prédio e as 114 lojas passam a concentrar agora os trabalhadores da Feira do Caranguejo e do antigo Feirão Popular, que funcionava no meio da Avenida Antônio de Coelho de Carvalho, debaixo de tendas. Na parte de cima, foi construída uma praça de alimentação, com sete lojas e 16 banheiros.

O governador Waldez Góes (PDT) e o prefeito Dr Furlan participaram da solenidade. O ex-prefeito Clécio Luís, responsável por 95% das obras, não foi convidado pelo cerimonial da prefeitura. Assista acima no canal SNTV, com o repórter Marco Antônio P. Costa