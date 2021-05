Waldez amplia horário do comércio para o Dia das Mães

Lojas de rua poderão funcionar neste domingo até às 18h

O governador Waldez Góes (PDT) assinou decreto neste sábado (8) ampliando o horário de funcionamento do comércio do Amapá para atender a demanda do comércio com a expectativa de vendas para o Dia das Mães.

As lojas de rua foram liberadas para funcionar até as 18h sábado e domingo (9) com 50% da ocupação do espaço para clientes. O acesso será permitido a apenas uma pessoa por família.

O decreto também inclui lojas de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, estâncias de madeiras e afins, comércio varejista de materiais e equipamentos de escritório, concessionárias e revendas de veículos, além de óticas, salões de beleza, barbearias, esmalterias, estabelecimentos de cuidados pessoais, entre outros.

Os salões, barbearias e outros estabelecimentos de cuidados pessoais precisarão atender por agendamento.

O pagamento do funcionalismo, que estava agendado para a próxima segunda-feira (10), foi antecipado para este sábado

