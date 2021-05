Waldez mantém aulas suspensas e busca vacina imediata para trabalhadores da educação

Governador do Amapá assinou e publicou novo decreto de proteção contra a pandemia na manhã desta terça-feira (11),

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O governador do Amapá, Waldez Góes, anunciou a prorrogação das medidas de proteção à vida e à economia, em decreto publicado na segunda-feira (10) para enfrentamento à pandemia de covid-19. O documento, que praticamente renova o que consta no anterior valerá por 15 dias.

– DECRETO ESTADUAL 1629/2021

– ANEXO DO DECRETO ESTADUAL 1629/2021

Entre as medidas, está a permanência na suspensão das aulas na rede pública e particular de ensino. As escolas estaduais devem continuar as atividades no formato online, além da distribuição de merenda em casa e diagnóstico presencial para que a comunidade escolar conheça a realidade posta hoje na escola – como adaptação e segurança para alunos e servidores.

O governador defende a vacinação dos profissionais da educação. Ele fez um pedido à Comissão Intergestora Bipartite (CIB) – que pactua as ações de vacinação entre estado e municípios – para que criasse regra de prioridade dos trabalhadores da educação na imunização contra covid-19. A portaria foi aprovada e deve ser publicada esta semana.

“Com base nessa aprovação, me antecipei no decreto solicitando que todos os servidores de educação pública e privada possam fazer seu cadastro num único endereço eletrônico para que facilite o planejamento não só da educação em época de pandemia, mas sobretudo da imunização dos trabalhadores da educação”, detalhou Góes.

Para realizar o cadastro o profissional deve acessar no endereço http://nte.ap.gov.br/servidorseed e preencher a ficha.

As informações servirão de base para o planejamento da vacinação para este público, critério fundamental para a retomada responsável e gradual das aulas presenciais.

Novo Decreto

O novo decreto é baseado no relatório epidemiológico do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coesp) dos últimos 15 dias. Os dados mostram que o Amapá ocupa a classificação laranja, que indica uma estabilização e apresenta risco moderado de infecção.

“Esse status laranja me permite manter as atividades econômicas que nós já tínhamos flexibilizado. Reproduzimos o mesmo decreto por mais duas semanas, mas com avaliação a cada sete dias. Todas as atividades que já estão sendo permitidas funcionar já estão com rodízio de horário pra gente diminuir pelo menos a possibilidade em um dos pontos que foram identificados como ambiente apropriado para reprodução viral”, disse Waldez.

O relatório epidemiológico apontou um crescimento de 0.2% na taxa de transmissão, o que acende um alerta para intensificar os cuidados e, assim, evitar que o estado avance na classificação e seja necessário adotar medidas mais restritivas.

Waldez informou ainda que continua as tratativas para compra direta da vacina russa Sputnik V. Segundo o governante, numa ação judicial, o Supremo Tribunal Federal voltou a dar prazo para a Anvisa se manifestar sobre o uso do imunizante russo no Brasil. Ele finalizou informando que vai cobrar dos municípios fiscalizações em locais com aglomerações e lembrou que é importante a conscientização da população.