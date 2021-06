1 ano depois, polícia descobre quem matou morador de rua na calçada

O crime ocorreu há exatamente 1 ano, no dia 18 de junho, na região central de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Já está na penitenciária o homem acusado de assassinar um morador em situação de rua, na região central de Macapá. O crime ocorreu há exatamente 1 ano, no dia 18 de junho.

Gerson Nilton Chagas de Souza, de 35 anos, conhecido como Choperinho, foi morto com uma facada no peito enquanto dormia ao lado da namorada – também moradora de rua – numa calçada localizada na Rua General Rondon, no Bairro Laguinho.

De lá para cá, Rubervan Maciel da Silva, de 27 anos, apontado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa (Decipe) como autor do homicídio, envolveu-se em outros crimes e foi preso. O mandado de prisão pelo crime de homicídio foi cumprido quando ele já estava no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

De acordo com o delegado César Ávila, responsável pelo inquérito, a namorada da vítima também dormia e não percebeu o ataque. Ela só acionou a polícia ao amanhecer, quando notou Choperinho em meio à uma poça de sangue.

“A testemunha acordou e sentiu uma temperatura diferente nos pés: era o sangue da vítima. Ela então levantou, desesperada, pedindo socorro”, relatou o delegado.

Contudo, imagens de câmeras de segurança da região ajudaram a identificar o autor da facada. Rubervan teria confessado o crime e alegou que a vítima teria prometido matar sua companheira.

O delegado comentou sobre a motivação e a situação dos envolvidos.

“Tanto a vítima quanto o autor são moradores de rua e são pessoas que possuem um histórico complicado, relacionado a drogas. A investigação revelou que a própria vítima tinha muitos conflitos e brigas com outras pessoas, há relatos de que ele roubava outros moradores de rua. Ele tinha um convívio complicado com outros moradores. O autor, quando confessou, disse que a vítima havia prometido atear fogo na companheira do autor, que realmente ele chegou a atear fogo em um pedaço de plástico e jogou perto dos pés dessa mulher, o que teria motivado o crime”, concluiu o delegado César.