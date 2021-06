24h após ser solto, homem volta a ameaçar a ex-esposa e companheiro dela

Alzenir Furtado Ribeiro, de 29 anos, foi preso no Bairro das pedrinhas, zona sul de Macapá, pela Divisão de Capturas da Polícia Civil.

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi preso pela segunda vez e encaminhado à penitenciária do Amapá depois de ameaçar a ex-esposa e o atual companheiro dela, mais uma vez. Ele estava com a prisão preventiva decretada e foi cercado por agentes da Divisão de Capturas, no Bairro das Pedrinhas, zona sul de Macapá.

De acordo com o delegado Fábio Araújo, diretor do Departamento de Polícia Especializada (DPE), Alzenir Furtado Ribeiro, de 29 anos, não aceitava a separação. Ele já havia sido preso em flagrante, porém, foi solto e voltou a atemorizar a vida a ex-companheira.

“A ex-esposa desse acusado, após o término entre eles, iniciou relacionamento afetivo com outro homem. Ele [Alzenir], então, ficou agressivo. No dia dos fatos, acompanhado de outros indivíduos, todos munidos de armas brancas, ele invadiu a casa dela ameaçando agredi-la e esfaquear o atual companheiro, dizendo que ela não ia ficar com ele. Causaram grande temor nela e no companheiro”, relatou o delegado.

Segundo o delegado, naquele mesmo dia, Alzenir acabou preso pela Polícia Militar e foi autuado em flagrante por crime de ameaça, na Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM), em Macapá.

No entanto, foi solto pela justiça na audiência de custódia sob condicionantes, entre as quais estava o cumprimento de medida protetiva – ele não poderia chegar perto da ex-companheira. Mas, menos de 24 horas depois depois de solto, voltou a casa da ex-esposa e, novamente, fez ameaças.

“Ele cometeu novos crimes no dia seguinte, tanto de violar a medida protetiva expedida em favor da mulher, como um novo crime de ameaça. Em razão desses fatos, a polícia pediu a prisão preventiva dele. A Justiça aceitou o pedido e hoje nós prendemos esse cidadão”, explicou o delegado Fábio.

Alzenir foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), presídio da zona oeste de Macapá, ainda ontem.

“Esse caso é interessante porque dizem que quem comete crime de violência doméstica não é preso. Isso não é verdade. É preso, sim. E fica o recado: fiquem na linha, comportem-se, tentem trabalhar essa questão afetiva de uma outra forma que não seja com agressividade e ameaça, pois isso é crime e, se cometer, será preso”, assegurou Fábio Araújo.