“Crescer sem perder a feminilidade”, diz tecnóloga que lida com elogios e críticas nas redes

Aos 39 anos, Marclene Cabral transformou seu corpo quando só tentava deixar de ser magra. Hoje, ela tem um site picante e redes sociais onde tenta inspirar outras mulheres

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Há 9 anos, a macapaense e tecnóloga em redes de computadores, Marclene Cabral, decidiu que não queria mais ser magra. Seguiu conselhos e decidiu se matricular numa academia para ‘ganhar massa’. Na medida em que amigos foram percebendo os resultados, ela se entusiasmou e passou a se dedicar ainda mais aos treinos.

Hoje, aos 39 anos, mãe de dois filhos e avó, ela tem um corpo esculpido que arranca elogios nas redes sociais, mas que também desperta manifestações de preconceito. Ela admite que no início os comentários a deixavam triste, mas hoje ela afirma que está bem resolvida e usa suas redes sociais para inspirar outras mulheres a seguir uma vida mais saudável, sem perder a feminilidade. Ela também alimenta um site com conteúdo pra lá de ousado.

Marclene garante que nunca usou produtos sintéticos, e que conseguiu ótimos resultados com bons hábitos e muito esforço físico.

Antes da musculação você praticava algum esporte?

Sim. Na adolescência praticava futebol no colégio e na igreja que eu frequentava capoeira e muay-thai

Por que você decidiu mudar o corpo? Você era bem magra, né?

Sempre fui extremamente magra, comia muito, tomei muita vitamina pra ganhar peso, mas tudo sem sucesso. Academia foi meu último recurso (odiava), mas me falaram que lá iria ganhar ‘massa’. Nem sabia que seria massa muscular. Eu só queria engordar. Rsrsrs.

Quais foram os principais desafios?

Fora ir pra academia os desafios eram comer o suficiente e correto para obter os ganhos que queria e fazer a reeducação alimentar. Eu comia muito, mas muita besteira.

Como você superou esses desafios?

Quando as pessoas passaram a notar resultados, porque eu mesmo nunca via. Então foi aí que passei a aceitar que dieta era, sim, importante.

Como é a sua alimentação? Você faz acompanhamento com nutricionista?

Passo todos os 7 dias da semana me alimentando a base de frango e ovo (proteína), muito raro a carne vermelha porque tá muito caro e peixe não sou tão fã.

Pizzas como raramente porque também não sou fã. Churrasco sempre que posso aos fins de semana. Hoje tenho uma alimentação saudável se for comparar com o que era antes. Hoje em dia me dou liberdade de comer o que quero, não estou seguindo dieta restrita porque ainda não vejo a necessidade para tal, já que não sou atleta de fisiculturismo ainda, e nem vou fazer nenhum trabalho que necessite que meu corpo esteja mais seco. Já tive acompanhamento com nutricionista, sim, mas no momento estou sem.

O que você responde para as pessoas que acham que o fisiculturismo para as mulheres masculiniza o visual?

É um estilo de vida pra quem realmente gosta e curte olhar o shape (forma) sempre trabalhado e moldado a ferro. O fisiculturismo, o esporte em si, não masculiniza e sim, o mau uso dos recursos sintéticos que aceleram o processo da hipertrofia muscular. Muita gente acha que usando doses altas vai aumentar a força, e assim fazem o uso descontrolado dos produtos remetendo a efeitos colaterais como o aparecimento de pelos em excesso, calvície, engrossamento da voz e outros que são características masculinas. Sou feliz e me sinto muito bem assim.

Você já disputou concursos?

Ainda não

Você é bem atuante nas redes sociais e divulga um canal próprio na internet? Como é essa relação?

Sim, sou bem atuante e dá pra ser mais, mas me falta experiência com algumas redes mais recentes, como TikTok e Kwai. Também divulgo meu próprio canal através do meu site marclenecabral.com.br que são conteúdos mais ousados que não são permitidos nas redes sociais mais populares. Ainda estou iniciando, ainda nem tem 1 mês que comecei e está sendo uma experiência bem diferente e desafiadora. Logo mais também estarei lançado meu canal no YouTube com dicas de treino, dieta, receitas saudáveis e práticas do meu dia-a-dia.

Que conselho você dá para as mulheres que querem iniciar agora a musculação e até o fisiculturismo?

O meu conselho é que elas vivenciem primeiro a prática da musculação e adaptar como rotina diária, aí sim elas vão ter um entendimento se querem um dia ser atletas de fisiculturismo ou somente se sentirem bem o ano todo com um corpo construído por elas mesmas, se superando sempre. Por enquanto eu escolhi apenas ser ‘musa inspiração’ pra muitas que curtem o meu estilo, mas o sonho de subir nos palcos e representar o Amapá ainda existe.

Quanto tempo levou para chegar no corpo atual?

Esse corpo grande e denso já vem de uns 4 anos pra cá, quando eu decidi que não queria ser tão comum na cidade de Macapá. Rsrsrs

Você pretende continuar ganhando massa muscular?

Pretendo sim. Minha meta é sempre crescer, mas com diferencial de sempre manter a feminilidade.

Quem quer saber mais sobre o estilo de vida de Maclene pode acompanhá-la

@marclene_cabral (Instagram)

@marclenecabral (TikTok)

Marclene Cabral (Facebook)

Marclene Cabral (YouTube)

www.marclenecabral.com.br (site pessoal)