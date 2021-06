Administrador confundido com sobrinho nada tem a ver com assalto

Foto mostra um dos acusados do assalto conversando com o delegado Ronaldo Coelho. Nome do tio de um dos assaltantes foi incluído equivocadamente na reportagem

NOTA DO EDITOR

Um administrador de 40 anos teve o nome divulgado equivocadamente numa reportagem do Portal SelesNafes.Com, na última sexta-feira (11), que relatava a prisão de um assaltante. Na verdade, Adriano Serrão de Carvalho é tio de Diego dos Santos Codovil, o verdadeiro acusado do crime.

Diego é apontado pela Polícia Civil como a pessoa que deu apoio de carro a dois assaltantes que foram filmados agredindo um comerciante durante um roubo no dia 23 de maio, no Bairro do Goiabal, na zona oeste de Macapá.

Diego foi preso no mesmo dia. O criminoso conhecido como Nikão, que agrediu o comerciante, foi morto pelo Bope. Ontem, a polícia prendeu o terceiro assaltante.

O tio de Diego, Adriano Serrão, foi dar apoio ao sobrinho na delegacia no dia 23 de maio, e acabou tendo o nome incluído na reportagem de forma equivocada. O nome foi repassado por engano pelo delegado Ronaldo Coelho.

O administrador teve permissão do delegado Ronaldo Coelho, no dia do crime, para levar o carro usado no roubo de volta para a casa do sobrinho, por isso o nome dele ficou em vários documentos na delegacia, o que pode ter induzido o erro na reportagem de ontem.

O veículo, na verdade, pertence ao pai do rapaz envolvido no roubo. O pai teve uma perna amputada e não consegue mais dirigir, por isso o filho estava usando o veículo.

Pelo transtorno, o portal pede desculpas.