Adolescente morre carbonizada durante incêndio em Santana

Ocupantes da casa conseguiram fugir, mas só sentiram falta da menina quando estavam do lado de fora do imóvel

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Um incêndio ocorrido no final da madrugada deste sábado (12), em uma residência no Bairro Remédios II, em Santana, acabou com uma vítima fatal, uma menina de 13 anos.

A menor foi identificada como Érica dos Santos do Amaral. As equipes da Polícia Militar chegaram ao local por volta das 05h30, onde já estavam os bombeiros que informaram aos policiais sobre a vítima.

Uma das amigas de Érica e responsável pela residência, Vitória Martins Sarge, de 18 anos, contou aos policiais que Érica chegou na casa por voltar da 1h da madrugada, supostamente embriagada, e foi colocada para dormir em um dos quartos da casa.

Além de Érica e Vitória, estavam na casa mais duas pessoas que, conforme Vitória informou, foram dormir em seguida em outro dormitório.

Sem saber exatamente o tempo que demorou, os três acordaram com o barulho de gritos dos vizinhos, que também batiam na porta alertando sobre o incêndio.

Sem muito no que pensar, os três só sentiram falta de Érica quando já estavam fora da residência e souberam de sua morte já informados pelas equipes dos bombeiros.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o que parece ser o início do incêndio, com gritos dos vizinhos e também seguidos ruídos que parecem ser a tentativa de arrombamento do local.

As causas do incêndio não foram divulgadas e devem passar por investigação e perícia por parte do Corpo de Bombeiros do Amapá.